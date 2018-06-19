Теодор Курентзис исполнит симфонию Малера в пермском заводском пространстве

17:41 | 22.06.2018

23 июня в Перми состоится уникальное культурное событие в России - в рамках закрытия Дягилевского фестиваля 98 музыкантов фестивального оркестра под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса исполнят Четвертую симфонию Малера в производственном цеху завода им. Шпагина.



В начале концерта зрителей ждет сюрприз: специальное произведение, сыграть которое Теодора Курентзиса вдохновило неакадемическое пространство заводского цеха.



Таким образом, у зрителей не только появляется уникальная возможность услышать, как зазвучит академическая музыка в индустриальном пространстве, но и попасть на одно из самых ожидаемых событий Дягилевского фестиваля.



Цех № 5 мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш» (он же – завод им. Шпагина) – одно из самых старых строений на территории предприятия. Пространство площадью 2000 кв. м начали перестраивать под концертную площадку два месяца назад. Убрали станки, настелили полы, поставили удобные кресла, а главное - привезли новейшее световое, звуковое и видеооборудование. В качестве звукорежиссера концерта – приглашенная звезда из Европы. По словам организаторов, слушатели концерта получат именно тот звук, который способен выдавать оркестр Теодора Курентзиса MusicAeterna.



Для музыки Густава Малера, «аклассического» композитора, тяготеющего в творчестве к борьбе противоположностей, трудно представить более подходящее место. Это станет первым шагом на пути создания в Перми нового творческого кластера.



Организация концерта на территории действующего завода тщательно продумана. Зрители, а их ожидается около 700 человек, будут заходить через основную проходную завода. Для маломобильных посетителей будет открыта вторая проходная – у подножия пешеходного моста через рельсы на Перми I. На площади перед входом в цех разместится часть глобальной инсталляции Алёны Коган и Вадима Гололобова «Экспериментальное подтверждение теории струн», в зале сразу после входа будет работать кафе.



В событиях, связанных с закрытием Дягилевского фестиваля: симфоническом концерте «Фестивальный оркестр. Preview» (23 июня в 22.00) и вечеринке Diaghilev Festival Party (24 июня в 22.00) - в качестве зрителей и экспертов будут участвовать известные режиссёры и продюсеры: Антон Мегердичев, Владислав Ряшин, Никита Трынкин. Ожидается приезд в Пермь Антона Звягинцева.