Студенческий волонтерский отряд помогает жителям Прикамья

16:56 | 22.06.2018

Студенческие отряды запустили новый проект «РСО — территория добрых дел»: создан волонтерский отряд «Пермские медведи». В него вступают ребята, желающие посвятить свое лето добрым делам на благо жителей региона. Волонтеры проводят социальную работу с незащищенными слоями населения.



Так, представители «Пермских медведей» посетили 60-летнюю жительницу города Перми, нуждающуюся в бытовой помощи. Женщина живет в частном доме, и ей трудно выполнять тяжелую домашнюю работу.



«Мы помогли убрать мусор с территории дома, починить забор, заготовить дрова для печки, а также сходили в магазин за продуктами и съездили на рынок за плиткой для приготовления пищи, так как старая перестала работать», — рассказали студенты.



Ранее ребята уже выезжали в Краснокамск, Полазну и Добрянку. Жительнице Свердловского района в Перми ребята помогли в проведении уборки в доме, помыли окна и помогли повесить новые шторы.



Благодаря проектам, реализуемым на территории региона, Пермский край считается столицей добровольчества России. В этом году тема волонтерства получила поддержку на самом высоком уровне. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера в России.