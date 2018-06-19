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Пермь: новости дня


16:52 | 22.06.2018

В Перми состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, в краевом центре состоялась церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти и скорби, приуроченная к дате начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участие в акции памяти приняли губернатор Пермского края Максим Решетников, глава города Перми Дмитрий Самойлов, ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны локальных войн, их родные, молодежные патриотические организации и жители города.

Собравшиеся возложили к мемориалу «Скорбящая» цветы и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

© «Вечерние Ведомости»

 


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