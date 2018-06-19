Энергетики «Т Плюс» проводят акцию для должников-физлиц «В отпуск — без долгов!»

16:39 | 22.06.2018

Более тысячи неплательщиков из Перми и других краевых городов не смогут выехать за рубеж из-за долгов за отопление и горячую воду.



Пермские филиалы Группы «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводят акцию «В отпуск — без долгов!». Главная цель стимулирующего мероприятия — напомнить гражданам о важности своевременной оплаты услуг теплоснабжения. Начиная с 15 июня и в течение всего летнего сезона отпусков энергетики совместно с судебными приставами обратят внимание должников — физических лиц на то, какие трудности может создать наличие долгов за отопление и горячую воду.



Например, при задолженности от 30 тыс. рублей перед теплоснабжающей организацией приставы могут вынести постановление о запрете должнику на выезд за пределы Российской Федерации. Сейчас в Пермском крае такие меры приняты в отношении более 1 тыс. граждан. Для выявления неплательщиков будут проводиться совместные рейды в аэропорту Большое Савино и на ж/д вокзале Пермь-2. Вместо отпуска за рубежом им придется остаться дома до момента выполнения обязательств по оплате энергоресуров.



Также в Прикамье к злостным неплательщикам активно применяется мера по аресту личного автотранспорта. Только в 2018 году судебные приставы отправили на штрафстоянки 14 автомобилей, общий долг хозяев которых составлял 3,5 миллиона рублей. В результате активных действий было погашено 3 млн рублей задолженности.



В Прикамье акция «В отпуск — без долгов!» проводится среди потребителей тепловой энергии Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми и Краснокамске, АО «БСК» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, находящихся на прямых расчетах с поставщиком тепловых ресурсов и оплачивающих квитанции, выставленные расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ОАО «Инкомус-ВЦ» и «Пермэнергосбыт».



В отпуск нужно ехать без лишнего багажа, особенно — без долгов за коммунальные услуги, считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «Каждый знает, что в случае неоплаты услуг телефонной связи сделать звонок нельзя, и не будет соединения с интернетом, если накоплен долг перед провайдером. А вот неплатежи за энергоресурсы могут иметь гораздо более серьезные последствия. Поэтому, чтобы не распаковать чемоданы раньше времени, нужно отправляться на летний отдых, только полностью оплатив все счета за отопление и горячую воду».



По состоянию на 1 июня население Пермского края задолжало теплоснабжающим организациям Пермского филиала «Т Плюс» 2,7 млрд рублей, в том числе в Перми — 1,6 млрд рублей. Энергетики выражают уверенность, что акция «В отпуск – без долгов!» будет востребована клиентами для скорейшего погашения задолженности.



Получить консультации по уплате долгов за отопление и горячую воду можно в Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. 243-65-93, 243-67-20.