Депутаты Заксобрания поддержали отмену неэффективных льгот для корпораций

15:09 | 22.06.2018

В четверг, 21 июня, депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали в первом чтении изменения в закон «О налогообложении в Пермском крае», которые были внесены главой региона Максимом Решетниковым.



Речь идет о поэтапной отмене региональной льготы по налогу на прибыль. Она касается крупного бизнеса и предоставляется в обмен на инвестиции, которые предприятия вкладывают преимущественно в собственное производство. Общефедеральная ставка по налогу на прибыль на сегодня составляет 20 %. Из них 17 % поступают в региональный бюджет, 3 % — в федеральный бюджет.



При этом за счет существующей региональной льготы ставка для налогоплательщиков могла быть снижена на 3,5 %. Как заявил в своем докладе глава ведомства Максим Колесников, каждый год край недополучает на этом почти 10 млрд рублей, что составляет почти 1/10 бюджета. «Именно на такую сумму может пополниться бюджет края. И в данном случае край сам сможет решать, где эти средства реально нужнее — например, в социальной, или инфраструктурной, или строительной сфере», — отметил Максим Колесников.



Новый законопроект предусматривает трехлетний поэтапный переходный период, чтобы предприятия, получающие эту льготу сегодня, смогли скорректировать свои бизнес-планы.



В 2018 году ставка будет снижена на 1,25 %, в 2019-м — на 1 % и в 2020-м — еще на 1,25 %.



Как отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Игорь Папков, в Пермском крае сохранятся все условия для инвестирования в производство: «Мы будем поддерживать инвесторов и промышленность через адресность льгот. Если предприятие совершенствует производственный процесс или создает в крае новое производство, мы даём конкретные льготы как на налог на прибыль, так и более важную льготу — на налог на имущество по специальному и приоритетному инвестиционным контрактам. Такие меры позволяют снизить нагрузку на первых этапах ввода производства в эксплуатацию».



В региональном Минэке напоминают, что в Пермском крае продолжают действовать несколько десятков налоговых льгот, которыми могут пользоваться крупные налогоплательщики. Вся информация о них будет размещена на Инвестиционном портале Пермского края, пока информацию можно получить в Агентстве инвестиционного развития Пермского края или на сайте регионального Минэка.