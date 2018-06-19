Константин Буланов и Александр Винник продлили контракты с «ПАРМОЙ»

14:49 | 22.06.2018

Центровой Александр Винник и форвард Константин Буланов продлили контракты с «ПАРМОЙ» до 2021 года. Напомним, что Александр Винник играет в команде с момента ее основания, Константин Буланов присоединился в 2014 году.



Николайс Мазурс, главный тренер БК «ПАРМА»:

- Мы очень рады, что Саша и Костя продлили контракт с клубом. Уверен, что у них есть потенциал еще расти в баскетбольном плане, несмотря на уже приобретенный опыт. Они настоящие профессионалы своего дела с отличной рабочей этикой. Думаю, это сотрудничество принесет нам огромную пользу.