В следующие выходные половина Перми останется без воды

14:17 | 22.06.2018

В связи с остановкой Чусовских очистных сооружений в части районов города будет отключено водоснабжение с 20:00 29 июня до 08:00 1 июля, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».



Вода будет отключена в следующих районах города:



- Дзержинский район, правобережная часть района — полностью;



- Индустриальный район — полностью, кроме домов по адресам:



- улица Братьев Игнатовых, 2;



- улица Дениса Давыдова, 7;



- улица Качалова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;



- улица Мира, 90, 92, 92а, 94;



- улица Одоевского, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28;



- шоссе Космонавтов, 110–166, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 177, 179, 179а, 181а, 189–209;



- Кировский район — полностью;



- Ленинский район — улица Луначарского от улицы Максима Горького до улицы Попова; улица Пушкина от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева; улица Эпроновская; Баковый переулок;



- Мотовилихинский район — полностью, кроме микрорайона Городские Горки от улицы Уральской до улицы Макаренко, микрорайон Цирк, микрорайон Рабочий Поселок;



- Орджоникидзевский район — полностью;



- Пермский район — микрорайоны Фролы и Ферма,



- Свердловский район — полностью, кроме микрорайона Николая Островского.



Пониженное давление и перебои водоснабжения могут быть в квартале, ограниченном улицами 25 Октября — Пушкина — Николая Островского — Белинского, а также в микрорайонах Вышка-1, Городские Горки, Мильчакова.



Ссылка на карту районов Перми, попадающих под отключение из-за остановки Чусовского водозабора: yandex.ru/maps/50/perm/?um=constructor%3AyENUn0-RHHEBNae_Ie0YEfzpl3yeuJ6E&source=constructor&mode=usermaps&ll=56.158614%2C58.021408&z=11.



Подвоз воды будет организован к социальным объектам (детским домам, домам престарелых, санаториям) и медицинским учреждениям с постоянным пребыванием больных.



Для уточнения информации нужно обращаться по телефонам: 068, 210-06-80.