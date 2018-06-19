Среди участников голосования за облик пермской эспланады разыграют iPhone 7

13:24 | 22.06.2018

Голосование за выбор нового облика пермской эспланады продлено до 30 июня, среди всех участников голосования будет разыгран специальный приз — iPhone 7.



С 10 мая на портале «Управляем вместе» жители Пермского края голосуют за реновацию пермской эспланады. Тема благоустройства главного городского пространства стала одной из самых обсуждаемых, поэтому было принято решение продлить голосование до 30 июня включительно. Уже сейчас в голосовании приняло участие более 4 тысяч человек.



Пермяки могут выбрать элементы благоустройства, такие как внешний вид уличной мебели, осветительных приборов, скамеек, качелей, варианты озеленения. Также жители сами решат, нужна ли эспланаде детская и смотровая площадки. Проголосовать можно на портале «Управляем вместе» по ссылке до 30 июня включительно — в 23:59 голосование будет закрыто.



В понедельник 2 июля с помощью генератора случайных чисел среди всех проголосовавших будет выбран победитель, которому вручат специальный приз — iPhone 7 с памятью 128 Gb. Вручение приза состоится на площадке «Лето Парка» (городская эспланада) в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Вечером 2 июля не забудьте проверить папку входящих писем электронной почты, указанной при регистрации на сайте «Управляем вместе». Победитель получит оповещение и приглашение для вручения приза.



Напомним, проект преобразования был представлен художественному руководителю и главному дирижеру Национального филармонического оркестра России (НФОР), народному артисту СССР, маэстро Владимиру Спивакову. Владимир Спиваков высоко оценил планы краевых властей и предложил организовать одно из выступлений его оркестра в рамках Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» летом 2019 года на обновленной эспланаде. По его идее, это будет музыкальное сопровождение фильма «Огни большого города» Чарли Чаплина во время трансляции фильма на больших экранах на самой эспланаде.