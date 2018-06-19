В выходные в Перми изменится движение транспорта по Островского и Советской

12:18 | 22.06.2018

23 и 24 июня с 20:30 до 22:30 будет приостановлено движение по ул. Островского от Петропавловской до Советской и по ул. Советской от Островского до Горького в связи с проведением мероприятия «Фестивальный оркестр. Preview» и концерта DIAGHILEV FESTIVAL PARTY.



Кроме того, при большом количестве пешеходов с 22:30 до 00:00 23 июня и с 22:30 до 02:00 24 июня будет кратковременно приостановлено движение всех видов транспорта. На этих участках будут работать волонтеры.