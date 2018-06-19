Выходные в Перми будут летними

12:10 | 22.06.2018

Сейчас в столице Прикамья 19 градусов, пасмурно. Сегодня, 22 июня, столбик термометра в Перми поднимется до 23 °C, возможен дождь.



Завтра вероятность дождя невелика, а воздух прогреется до 26 °C. В воскресенье, 24 июня, будет солнечно, 27 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет до 31 °C.