В «Лето Парке» городские умельцы научат пермяков делать бутафорскую еду

11:59 | 22.06.2018

23 июня, в субботу, в самом центре Перми начнет работу «Лето Парк». Пермяков ждут как знакомые и полюбившиеся площадки, так и новые форматы интересного отдыха в городе. Одной из самых популярных площадок остаются мастер-классы от городских умельцев. Народное и прикладное творчество, каллиграфия, кузнечное дело – в прошлом году у жителей города была возможность попробовать очень многое.



В новом сезоне организаторы «Лето Парка» предлагают не менее интересные умения. Так, остался «хит» предыдущих сезонов – валяние из шерсти. Будет работать мастерская по работе с фетром. Художники-декораторы поделятся секретами изготовления бутафорской еды и других предметов. Чуть позже начнет работу ювелирная мастерская, а также пекарня.



Зона мастеров в «Лето Парке» будет работать со вторника по воскресенье, с 15 до 21 часа в будни и с 12 до 21 часа - в выходные.