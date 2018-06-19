Пермь: новости дня
15:02 | 21.06.2018
В Прикамье приостановлена работа нелегальной автомойки
Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в Горнозаводске предприниматель, торопясь получить прибыль, приступил к оказанию услуг по мойке машин, не получив разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Районная прокуратура установила факт незаконной деятельности и обратилась в суд с иском о приостановлении эксплуатации автомойки до получения разрешения.
Исполнительный документ был предъявлен для принудительного исполнения в отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району. Должника надлежащим образом уведомили о возбуждении исполнительного производства. Предприниматель попытался отсрочить исполнение судебного решения, но, поскольку работа автомойки в здании, не прошедшем соответствующие проверки, может повлечь вред жизни и здоровью граждан, суд отказал должнику в отсрочке.
В ходе проверки исполнения решения суда выяснилось, что автомойка продолжает работать, несмотря на запрет. Пристав позвонил должнику и потребовал объяснений. Предприниматель попытался оправдаться тем, что услуги гражданам не оказываются, машины моются лишь самым близким знакомым. Пристав предупредил нарушителя, что неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера влечет за собой административную ответственность. Желая избежать штрафных санкций, мужчина тут же связался со своими работниками и потребовал прекратить работу. За десять минут сотрудники собрали вещи и покинули автомойку, закрыв ее на замок.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:03 | 21.06.2018
Оружие черепашек-ниндзя изъято у пассажирки в аэропорту Екатеринбурга
16:48 | 21.06.2018
Завтра в Перми пройдет «Пробег Памяти»
16:36 | 21.06.2018
В полиции Зауралья служат в основном немецкие и бельгийские овчарки
16:17 | 21.06.2018
Владимир Пресняков — старший посвятил свой новый альбом уральскому барду Александру Новикову
15:39 | 21.06.2018
В Перми уложен новый асфальт на Шахтерской и Чердынской
15:30 | 21.06.2018
В Перми сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка
15:23 | 21.06.2018
Компания «Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми
15:02 | 21.06.2018
В Прикамье приостановлена работа нелегальной автомойки
14:59 | 21.06.2018
Чтобы лучше видеть рекламу, в Екатеринбурге спилили яблони
14:27 | 21.06.2018
Свердловскстат: более 36 тысяч зауральцев живут в ветхих домах
14:24 | 21.06.2018
В Перми ремонтируют сквер Авиаторов
14:12 | 21.06.2018
В Екатеринбурге к рукам кассиров торговой сети «прилипло» почти три миллиона рублей из кассы
13:19 | 21.06.2018
В Екатеринбурге выходили младенца с массой тела всего 370 граммов
13:13 | 21.06.2018
Крупнейший турнир по стритбаскету Прикамья объединит 2000 спортсменов и болельщиков
13:09 | 21.06.2018
Профсоюзы Зауралья не поддержали законопроект об увеличении пенсионного возраста и готовы выйти на общероссийские акции
12:54 | 21.06.2018
Администрация Екатеринбурга пообещала коммунистам не демонтировать памятник Ленину во время реконструкции
12:54 | 21.06.2018
В Прикамье для соблюдения прав ребенка привлекут общественных помощников
12:33 | 21.06.2018
Жители Пермского края помогут оформить подарок первоклассникам
12:27 | 21.06.2018
На «Крыльях Пармы» выступят «Русские витязи»
12:23 | 21.06.2018
Активная молодежь Приволжья «прокачает» свои навыки на форуме в Перми
12:19 | 21.06.2018
В Перми устраняют последствия вчерашнего урагана
12:10 | 21.06.2018
Филателисты, поторопитесь! Вы можете погасить марки специальными штемпелями в дни проведения матчей ЧМ-2018
11:44 | 21.06.2018
Курган хочет побороться за место на гастрономической карте России
11:17 | 21.06.2018
Условия труда заставляют жителей Екатеринбурга больше болеть
10:35 | 21.06.2018
Более двух тысяч человек посетили музеи и выставки Екатеринбурга во время «Футбольной ночи музеев»
10:13 | 21.06.2018
Свердловские чиновники добровольно расстались с сотней подарков, полученных ими за два минувших года
10:11 | 21.06.2018
Власти Екатеринбурга приватизируют здание завода «Тонус»
09:43 | 21.06.2018
Ночная гроза обесточила часть Екатеринбурга
21:19 | 20.06.2018
Фестиваль Ural Music Night запустил мобильное приложение для навигации по площадкам
20:09 | 20.06.2018
В Екатеринбурге в День памяти и скорби завоют сирены и зажгутся свечи
19:39 | 20.06.2018
В день матча между Францией и Перу в Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение
19:04 | 20.06.2018
Четверть населения Свердловской области не доживает до пенсии
18:47 | 20.06.2018
В Генеральный план Перми планируется внести изменения
18:41 | 20.06.2018
В Центральной городской библиотеке имени Пушкина открылась выставка «Пермь глазами Валерия Реймерса. 1950–1970-е гг.»
18:32 | 20.06.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял экзамен у студентов специальности «государственное и муниципальное управление»
18:28 | 20.06.2018
В рамках проекта «Живая история» состоялась встреча представителей Молодежного парламента Перми с Геннадием Игошиным
17:56 | 20.06.2018
На улице в Челябинске обнаружены бесхозные экзотические животные
17:55 | 20.06.2018
РМК вложится в добычу казахстанских полезных ископаемых
17:07 | 20.06.2018
Пермяки смогут увидеть исторический навигатор, созданный школьниками
16:52 | 20.06.2018
В Перми состоялся «Педагогический маркет» для молодых учителей
16:30 | 20.06.2018
В этом году в Перми снесено 43 аварийных дома
16:26 | 20.06.2018
В выходные на пермской эспланаде пройдет открытое первенство Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018»