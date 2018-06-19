В Прикамье приостановлена работа нелегальной автомойки

15:02 | 21.06.2018

Судебные приставы Пермского края, исполняя решение суда, приостановили деятельность автомойки.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в Горнозаводске предприниматель, торопясь получить прибыль, приступил к оказанию услуг по мойке машин, не получив разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Районная прокуратура установила факт незаконной деятельности и обратилась в суд с иском о приостановлении эксплуатации автомойки до получения разрешения.



Исполнительный документ был предъявлен для принудительного исполнения в отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району. Должника надлежащим образом уведомили о возбуждении исполнительного производства. Предприниматель попытался отсрочить исполнение судебного решения, но, поскольку работа автомойки в здании, не прошедшем соответствующие проверки, может повлечь вред жизни и здоровью граждан, суд отказал должнику в отсрочке.



В ходе проверки исполнения решения суда выяснилось, что автомойка продолжает работать, несмотря на запрет. Пристав позвонил должнику и потребовал объяснений. Предприниматель попытался оправдаться тем, что услуги гражданам не оказываются, машины моются лишь самым близким знакомым. Пристав предупредил нарушителя, что неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера влечет за собой административную ответственность. Желая избежать штрафных санкций, мужчина тут же связался со своими работниками и потребовал прекратить работу. За десять минут сотрудники собрали вещи и покинули автомойку, закрыв ее на замок.