Пермь: новости дня
13:13 | 21.06.2018
Крупнейший турнир по стритбаскету Прикамья объединит 2000 спортсменов и болельщиков
Летний чемпионат по стритбаскету традиционно является самым массовым баскетбольным турниром года, объединяя более 2 тысяч участников и зрителей. В этом году свои заявки на участие в первенстве уже направили около 600 спортсменов.
Как отмечают специалисты министерства физической культуры и спорта, в первенстве традиционно принимают участие мальчишки и девчонки, юноши и девушки, мужчины и женщины сразу шести возрастных категорий, начиная от самых маленьких баскетболистов и заканчивая ветеранами баскетбола. Поддержать их приходят друзья и родные, а также просто любители этого вида спорта. Кроме этого, в рамках уличного баскетбола на площадке встречаются семейные команды, трудовые коллективы, политики и другие известные люди нашего города. Отдельно проводится турнир 2x2, в котором одновременно на площадку выходят только два участника команды.
Открытие «PERM OPEN 2018» состоится 23 июня в 11:50. Поприветствовать всех участников соревнований планируют губернатор Пермского края Максим Решетников, и. о. министра физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, олимпийская чемпионка Светлана Антипова, генеральный директор БК «ПАРМА» Александр Башминов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и председатель президиума Федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский.
Кроме игр, для всех любителей баскетбола в рамках «PERM OPEN 2018» состоится мастер-класс и автограф-сессия с участием игроков БК «ПАРМА», зажигательные танцы от группы поддержки клуба, маскотов ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и других пермских коллективов.
Напомним, с 23 июня на пермской эспланаде начнет свою работу «Лето Парк», который позволит присоединиться к спортивному движению еще большему количеству пермяков и гостей краевого центра. В этом году «Лето Парк» включит зону активных игр, где можно взять в прокат необходимый спортивный инвентарь и сыграть в бадминтон, волейбол, футбол или настольный теннис. Одновременно играть смогут до 80 человек. Зону активных игр дополнит летний каток, который открылся у памятника Героям фронта и тыла в начале июня.
© «Вечерние Ведомости»
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