В Прикамье для соблюдения прав ребенка привлекут общественных помощников

12:54 | 21.06.2018

В среду, 20 июня, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова представила главе региона Максиму Решетникову ежегодный доклад о ситуации с соблюдением прав и законных интересов ребенка на территории Прикамья.



Основными темами доклада стали вопросы предоставления жилья для детей-сирот, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и лекарственного обеспечения детей. Как рассказала Светлана Денисова, в 2017 году в адрес детского омбудсмена обратились почти 3,5 тысячи жителей Прикамья. Из них 67 обращений поступили от детей. В результате рассмотрения по 49 обращениям детей были даны правовые консультации. А в 18 обращениях детей содержалась информация о 21 нарушенном праве. Права восстановлены в 100 % случаев.



Особое внимание Светлана Денисова обратила на результаты краевой программы Национальной стратегии действий в интересах детей, которая проводилась с 2013 по 2017 год. По словам детского омбудсмена, реализацию стратегии и ситуацию с соблюдением прав ребенка в Пермском крае можно оценить положительно. Так, мероприятия, направленные, например, на профилактику правонарушений несовершеннолетних, показали свою эффективность и должны быть продолжены: по итогам прошедшего года на территории Пермского края отмечено снижение преступности среди детей и подростков на 24,7 %.



«По этому вопросу в крае ведется и будет продолжаться большая работа, особенно в связи с пересмотром деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и созданием единой информационной базы. Взятый регионом курс на обеспечение доступности спортобъектов и дополнительного образования — очень важный. 66 % преступлений среди несовершеннолетних — это кражи из серии «дело было вечером, делать было нечего». Мы должны предотвращать это», — заявила Светлана Денисова.



На встрече обсудили перспективы проведения «Десятилетия детства» в Пермском крае. Напомним, 29 мая 2017 года вступил в силу указ президента Российской Федерации об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства. По словам Светланы Денисовой, при уполномоченном по правам ребенка был создан институт общественных помощников. В настоящее время идет работа над созданием детского общественного совета и рассматривается предложение о создании совета отцов. Губернатор одобрил эту инициативу.