Жители Пермского края помогут оформить подарок первоклассникам

12:33 | 21.06.2018

С 20 июня на портале «Управляем вместе» стартовало очередное голосование. Жителям края предлагается принять участие в разработке оформления подарка первоклассникам.



Жители Прикамья могут поучаствовать в выборе дизайна обложки подарочной книги будущим школьникам, цветов оформления и шрифтов издания. Голосование проходит на портале «Управляем вместе» (permkrai.ru/program/votings?group_id=50) и продлится до 3 июля.



Проект «Подарок первокласснику» реализуется в регионе уже 14 лет. Ежегодно в День знаний маленькие пермяки получают в подарок книгу. Традиционно это были произведения признанных пермских писателей и поэтов: Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, Ирины Христолюбовой, Натали Куртог и др. Книга этого года — «Самое-самое. Пермский край» — познакомит будущих школьников с историей и культурой родного края.



«Автором книги этого года стала пермская писательница Ксения Гашева, — поясняет министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. — Книга состоит из занимательных по содержанию и простых по подаче рассказов. Чувствуется, что автор вложил много сил, получилось настоящее художественное произведение, основанное на краеведческом материале. Уверена, что такой подарок не будет пылиться на полке и «затянет» будущих школьников в удивительный мир литературы».



Отметим, Ксения Гашева — писатель-драматург, сценарист, журналист, литературный редактор. Член Союза российских писателей с 2004 года, член Союза театральных деятелей России с 2007 года. Лауреат премий «Эврика» (2002), Пермского края в сфере культуры и искусства (2013). Живет и работает в Перми.