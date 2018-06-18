В Генеральный план Перми планируется внести изменения

18:47 | 20.06.2018

На комитете по вопросам градостроительства, планирования и развития территории был рассмотрен проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми».



Предлагается внести изменения в карты, которые отображают территории планируемого размещения объектов капитального строительства. В частности, речь идет об изменении показателей Генерального плана города Перми для размещения системы газоснабжения территории, расположенной между рек Мотовилихи и Чукулайки в Мотовилихинском районе города Перми - район «Пихтовая стрелка».



Также изменения необходимы для размещения системы водоотведения в правобережной части города Перми, ограниченной границей города Перми, Воткинским водохранилищем, улицами Магистральной, Маршала Рыбалко в Кировском районе - микрорайон Крым. Предложение инициировано в рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции системы очистки сточных вод на основании «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года» и муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми».



Проект решения не предполагает изменение установленного Генпланом функционального зонирования.



«Генеральный план города Перми является основополагающим документом территориального развития. Мы за два месяца второй раз возвращаемся к внесению изменений в этот документ. В прошлом созыве у нас была создана рабочая группа по изменениям в Генплан, и она работала крайне активно. В этом созыве мы делегировали в ее состав депутатов Пермской городской Думы, но, к сожалению, рабочая группа собирается редко. Хотелось бы на этом заострить внимание. Понимаю, что Генеральный план – это живой документ. Вместе с тем, нужно собрать вопросы, требующие корректировки, от всех функциональных органов, а затем всесторонне обсудить, принять какое-то решение и дальше исполнять Генеральный план», - считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



Члены комитета поддержали изменения в Генеральный план и рекомендовали проект решения к принятию на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 26 июня.