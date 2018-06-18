В Центральной городской библиотеке имени Пушкина открылась выставка «Пермь глазами Валерия Реймерса. 1950-1970-е гг.»

18:41 | 20.06.2018

Это событие – часть программы III городского исторического Форума «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису». Пермякам представили архивную коллекцию фотодокументов главного механика Пермского машиностроительного завода имени Дзержинского, фотографа-любителя Валерия Реймерса. Валерий Владимирович родился 26 марта 1911 года в Перми. Он был одним из авторов книги «Завод на Каме» и занимался изучением истории своего завода и города в целом. Организатор мероприятия - МБУ «Архив города Перми».



Подробный и тщательно сохраненный фотоархив был предоставлен сыном фотографа Вячеславом Валерьевичем Реймерсом.



«В юбилейный для Перми год Третий исторический форум призван подчеркнуть значение пермской промышленности для города и страны, влияние промышленной истории города на судьбы людей. Благодарю Вячеслава Валерьевича за передачу документов в городской архив, его коллектив делает все возможное для того, чтобы интерес жителей к истории города возрастал с каждым годом. Уверен, совместно мы сможем создать еще много интересных проектов!» - подчеркнул Юрий Уткин.



«Материалы Валерия Реймерса поступили в городской архив осенью 2016 года. С тех пор мы провели большую работу по описанию и постановке на учет 2500 документов. Сегодняшняя выставка - это тематическая выборка из них, это фотографии за период 1950-1970-х годов», - рассказал директор городского архива Виктор Новокрещенных.



Гости библиотеки могут увидеть, как менялся облик города в послевоенные годы. На снимках Валерий Реймерс запечатлел строительство Северной дамбы, государственного архива Пермской области, гостиницы «Прикамье», Политехнического института, Академического театра драмы, Дома Советов, ЦУМа, Дома моделей и других архитектурных объектов, которые знакомы каждому пермяку.



Увидеть выставку можно в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина (улица Петропавловская, 25).