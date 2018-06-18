Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял экзамен у студентов специальности «Государственное и муниципальное управление»

18:32 | 20.06.2018

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в работе аттестационной комиссии и оценил знания студентов специальности «Государственное и муниципальное управление» Пермского государственного национального исследовательского университета. Всего было представлено 10 выпускных квалификационных работ. Тематика – обеспечение безопасности в учреждениях образования, развитие сельских территорий Пермского края, государственные закупки, вопросы демографии, государственной и муниципальной службы.



«Уверен, люди, сознательно выбравшие для себя в качестве будущей профессии муниципальную или государственную службу, обязательно должны получить качественное образование, и с этой задачей наш Государственный университет отлично справляется! Нам нужны грамотные и ответственные специалисты, и сотрудничество с высшей школой в этом плане считаю крайне важным», - подчеркнул Юрий Уткин.