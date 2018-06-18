В рамках проекта «Живая история» состоялась встреча представителей Молодежного парламента Перми с Геннадием Игошиным

18:28 | 20.06.2018

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, представивший Почетного гражданина юным парламентариям, отметил, что молодежь должна иметь возможность перенимать опыт настоящих патриотов и профессионалов, это поможет сформировать прочную гражданскую позицию. А для молодежи жизненный опыт Геннадия Михайловича Игошина - это бесценная информация. На протяжении 27 лет он был главным архитектором города Перми. Под его руководством построен Комсомольский проспект, Центральный универмаг, дом Советов, гостиница «Прикамье», эспланада и многое другое. За заслуги ему присвоено звание Почетный архитектор России. В настоящее время Геннадий Игошин - действующий член Градостроительного совета при главе города Перми и по-прежнему делает все возможное для того, чтобы город был красивым и удобным.



Геннадий Игошин рассказал о своей жизни, становлении в профессии, а также о тех проектах, над которыми работал. Члены Молодежного парламента задали ему вопросы, которые касались архитектурного облика Перми, его принципов работы на посту главного архитектора города, поинтересовались его отношением к современной реконструкции эспланады, попросили определить наиболее интересные с его точки зрения архитектурные решения, а также говорили о сравнении двух городов – Перми и Екатеринбурга.



По словам Геннадия Игошина, встреча получилась полезной и содержательной. «Я в большей степени испытываю удовлетворение от встречи, чем даже члены Молодежного парламента. Этот диалог был для них и для меня полезным, будем надеяться, что подобные контакты будут продолжены», - сказал Геннадий Игошин.



Председатель Молодежного парламента Перми Айна Якупова считает, что такие встречи - отличная возможность узнать о жизненном пути наших выдающихся земляков, научиться у них мудрости, любви к своему делу.



Член Молодежного парламента города Перми Сархан Алиев поблагодарил депутатов Пермской городской Думы за уникальную возможность увидеть «живую историю». «Такие люди, как Геннадий Михайлович, – это кладезь знаний, бесподобные истории из жизни. Нам очень понравилось, и мы ждем новых встреч», - заключил он.



«Проект «Живая Пермь» дает возможность пообщаться с уникальными людьми, которые рассказывают о себе, делятся воспоминаниями, дают молодым пищу для размышлений, заставляют по-иному взглянуть на те процессы, которые помогали городу Перми развиваться», - подчеркнул Юрий Уткин.



Ранее в рамках проекта состоялась встреча с председателем Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук, доктором технических наук, профессором, академиком РАН, заведующим кафедрой «Механика сплошных сред и вычислительных технологий» механико-математического факультета Пермского университета Валерием Матвеенко. Профессор рассказал о себе, о смарт-материалах, а молодые специалисты задавали вопросы об актуальных проблемах, в том числе – о решении кадровых вопросов в науке и на производстве.