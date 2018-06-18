Пермь: новости дня
18:02 | 20.06.2018
1 июля в Прикамье начнется прием заявлений на выплаты за рождение первенца
Выплата назначается женщинам в возрасте от 19 до исполнения 24 лет, родившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении ребенком возраста полутора лет. Размер региональной единовременной выплаты составляет 60 000 рублей.
Пермский край стал первым регионом России, принявшим решение о дополнительной поддержке молодым мамам при рождении первенца. Напомним, с 1 января этого года в отношении детей в возрасте до 1,5 лет действует федеральная выплата. Ее размер соответствует прожиточному минимуму, установленному в регионе. В Пермском крае размер федеральной выплаты составляет 10 098 рублей.
Заявление о назначении выплаты подается в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка (законного представителя в установленных случаях). С вопросами о назначении и получении выплаты можно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или к своему социальному участковому. Список социальных участковых размещен на сайте министерства социального развития Пермского края (minsoc.permkrai.ru/news/v-permskom-krae-prodolzhaetsya-rabota-po-sotsialnomu-soprovozhdeniyu).
© «Вечерние Ведомости»
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