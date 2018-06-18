1 июля в Прикамье начнется прием заявлений на выплаты за рождение первенца

18:02 | 20.06.2018

С 1 июля во всех территориях Пермского края стартует прием заявлений и выплата единовременного пособия на рождение первого ребенка.



Выплата назначается женщинам в возрасте от 19 до исполнения 24 лет, родившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении ребенком возраста полутора лет. Размер региональной единовременной выплаты составляет 60 000 рублей.



Пермский край стал первым регионом России, принявшим решение о дополнительной поддержке молодым мамам при рождении первенца. Напомним, с 1 января этого года в отношении детей в возрасте до 1,5 лет действует федеральная выплата. Ее размер соответствует прожиточному минимуму, установленному в регионе. В Пермском крае размер федеральной выплаты составляет 10 098 рублей.



Заявление о назначении выплаты подается в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка (законного представителя в установленных случаях). С вопросами о назначении и получении выплаты можно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или к своему социальному участковому. Список социальных участковых размещен на сайте министерства социального развития Пермского края (minsoc.permkrai.ru/news/v-permskom-krae-prodolzhaetsya-rabota-po-sotsialnomu-soprovozhdeniyu).