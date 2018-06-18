Пермь: новости дня
17:18 | 20.06.2018
Муниципалитеты Прикамья дополнительно простимулируют, чтобы они укрупнялись
Парламентарии поддержали законопроект об объединении поселений Усольского района с городом Березники. На заседании краевого парламента проект закона планируется принять сразу в двух чтениях. Как отметил на комитете первый заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров, по тем территориям, которые объединились в городские округа, будут составлены программы развития на трех-пятилетний период и утверждены на уровне регионального правительства. По инициативе губернатора будут введены дополнительные стимулы для укрупнения муниципалитетов. На один рубль сэкономленных средств на содержание аппаратов муниципальных служащих объединившиеся территории смогут получить один рубль из краевого бюджета. Кроме того, таким муниципальным образованиям будут увеличивать дорожный фонд.
— Наш губернатор мыслит прогрессивно, он вкладывает в умы глав муниципалитетов, что на объединительных процессах можно получить дополнительные деньги и направить их на развитие территорий. Это хорошая мотивация, — отметил Александр Бойченко.
На заседании с докладом «О перспективах развития системы здравоохранения в Пермском крае» выступил министр здравоохранения Дмитрий Матвеев. По его словам, в текущем году будут продолжены все формы работы, направленные на повышение качества и обеспечение доступности оказания медпомощи населению, — это выездные поликлиники, санитарная авиация, централизация скорой медицинской помощи и обновление автопарка машин, обновление регистратур и зон ожидания в поликлиниках, развитие трехуровневой системы оказания онкологической помощи и т. д. В 2018–2019 гг. в Прикамье будут построены 66 ФАПов, 15 офисов врачей общей практики. Все они будут укомплектованы современными компьютерами и интернетом для проведения удаленных консультаций, работы с электронной картой пациента и быстрой выписки рецептов.
Парламентарии заслушали информацию министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина о проведении реформы в части оптимизации предоставления муниципальных услуг в электронном виде. В регионе непрерывно ведется работа по типизации наиболее востребованных муниципальных услуг. Всего в Прикамье предоставляется 227 государственных услуг и 5090 муниципальных, из них в МФЦ государственных — 77, муниципальных — 787. В 2018 году край стал участником пилотного проекта Минэкономразвития РФ по типизации перечня из 177 государственных и муниципальных услуг. Чтобы повысить их доступность и качество, к 2019 году в регионе планируется обеспечить оптимизацию более 1,3 тыс. муниципальных услуг, унифицировать алгоритм предоставления услуг, сократить бумажный документооборот.
Кроме того, министерство информационного развития и связи в рамках государственной программы «Развитие информационного общества» разрабатывает проект по развитию информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципальных образований Пермского края. Проект направлен на устранение цифрового неравенства. В муниципалитетах получит развитие сеть волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности городских и сельских жителей пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в интернет.
© «Вечерние Ведомости»
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