Пермяки смогут увидеть исторический навигатор, созданный школьниками

17:07 | 20.06.2018

Работа над необычным арт-объектом стала для ребят своеобразным экзаменом после обучения в летнем архитектурном лагере «Улица Детства». Вскоре работы школьников появятся на набережной Камы.



В течение двух недель на базе пермской уникальной школы «Мастерград» ребята знакомились с профессиями архитектора, градостроителя, дизайнера городской среды.



С большим интересом школьники постигали основы композиции, оттачивали навыки создания макетов, практиковались в столярных мастерских. Материалы для реализации детских проектов предоставила компания «ПЗСП».



— В рамках образовательного воркшопа ребята воплотили ряд своих идей в жизнь. Так, например, появился арт-объект «Исторический навигатор», который расскажет пермякам о городах Прикамья. Увидеть его жители смогут на набережной Камы в июле, — отметила куратор проекта «Улица Детства» Валерия Асафова.



Арт-объект «Исторический навигатор» — это карта Пермского края, расписанная орнаментами народов, населяющих край, с указателями на крупные города Прикамья. Арт-объект будет выполнять функцию необычной лавочки на пермской набережной. Авторами выступили школьницы Екатерина Ларкина, Екатерина Храмова, София Кайсина.



Напомним, проект «Улица Детства» стал победителем XX городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» и был поддержан дирекцией муниципального учреждения «ПермьПарк». Кроме исторического навигатора, ребята также изготовят библиотеку для буккроссинга «Улыбка», игровую зону для детей «Лабиринт», игровую площадку «Пермский алфавит», арт-объект «Гнездо» и другие.



Праздничная презентация проектов и торжественное подведение итогов состоится 26 июня в 12:00 в школе «Мастерград» (улица Костычева, 16). Участников и гостей мероприятия ждут вкусные сюрпризы от кулинарной шоурум FreshMix.