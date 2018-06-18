Пермь: новости дня
16:30 | 20.06.2018
В этом году в Перми снесено 43 аварийных дома
Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации города Перми, аварийный жилищный фонд расселяется для создания комфортных и безопасных условий проживания горожан — люди переезжают в новые квартиры.
В первом полугодии за счет бюджета Перми были расселены такие дома, как № 8 по улице Липовой, № 61 по улице Труда, № 3 по улице Зюкайской, № 7 по улице Карпинского, № 27 по улице Краснополянской. За счет средств инвестора — дома № 7, 9 по улице Целинной, № 8а по улице Челюскинцев.
В планах управления жилищных отношений до конца 2018 года снести еще 30 многоквартирных домов.
За первое полугодие 210 семей (628 человек) были расселены из аварийного жилищного фонда.
Ежегодно администрация Перми выделяет на расселение аварийных домов порядка 1 млрд рублей. В 2017 году в новые квартиры переехало 788 семей. Неприглядные пустующие бараки идут под снос, освобождая место под новую застройку или благоустройство. Напомним, в 2017 году на территории Перми было снесено 75 расселенных домов, из них 34 за счет бюджета города, остальные — за счет инвесторов.
Площадь расселенного по итогам 2017 года жилья составила 26 530,85 кв. метра. Введен в эксплуатацию второй муниципальный дом по улице Баранчинской, принято решение о строительстве третьего. Однако столь масштабную задачу (в Перми необходимо расселить порядка 365 тысяч кв. метров ветхого и аварийного жилья) муниципалитету не решить только своими силами, и поэтому необходимо продолжать плотную совместную работу с федеральным правительством и правительством Пермского края. Первым результатом этой работы стало выделение в 2018 году 220 млн рублей из краевого бюджета на расселение аварийного жилья в городе Перми.
© «Вечерние Ведомости»
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