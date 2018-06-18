В Перми восстановили мостовой переход между Свердловским и Индустриальным районами

16:20 | 20.06.2018

Мост был разрушен вандалами. МКУ «Благоустройство Свердловского района» в течение суток приняло меры по его ремонту.



Вследствие вандальных действий неустановленных лиц 18 июня был частично разрушен мостовой переход через реку Данилиху в районе школы-интерната №85, расположенной по улице Муромской, 32. В результате ходить по мосту было опасно.



19 июня МКУ «Благоустройство Свердловского района» приняло решение о временном перекрытии мостового перехода через реку Данилиху во избежание несчастных случаев.



В оперативном режиме подрядная организация по заданию МКУ «Благоустройство Свердловского района» отремонтировала деревянный настил на пешеходном мостике. Теперь он находится в порядке.