Воспитанники пермского центра помощи детям сделали первые шаги в блогосфере

16:17 | 20.06.2018

Об основах профессиональной работы в интернете узнали выпускники и воспитанники пермского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Мероприятие «Как стать успешным блогером» состоялось в рамках федеральной благотворительной программы «Дети верят в чудо».



Профессиональные видеоблогеры, операторы и режиссеры поделились с ребятами знаниями по созданию, ведению, продвижению блога, рассказали о партнерских программах на YouTube и об альтернативных источниках дохода. Эксперты вместе с воспитанниками проанализировали, какие качества нужно развивать, чтобы стать успешным блогером, разобрали этапы создания ролика от написания сценария до загрузки в интернет. На практической части урока подростки сами писали посты и учились их продвигать, генерировали идеи для роликов, учились правильно выставлять свет, разбирались в видах съемочной техники и основных программах для монтажа.



«Этот урок изменил мои взгляды на интернет. Раньше я просто смотрела видеоролики и «сидела» в социальных сетях, а сейчас хочу создать свой канал или блог. Нам рассказали очень много приемов и способов работы со своим блогом, о которых я понятия не имела», — рассказала воспитанница центра помощи детям Зарина.



«Еще до начала мастер-класса мы отметили высокую заинтересованность ребят в этой теме. Более 80 % наших воспитанников проводят много свободного времени в социальных сетях. В основном они интересуются развлекательным контентом. Урок по интернет-грамотности заставил их задуматься о своем будущем, о реализации своих замыслов и о выборе профессии. Дети с восхищением слушали специалистов, наперебой задавали вопросы, а кто-то прямо на уроке сумел придумать проект своего будущего блога», — прокомментировала директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Перми Елена Лебедева.



В рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо» проходят практические занятия по социальной адаптации выпускников и воспитанников детских домов в нескольких регионах России. В 2018 году уроки по коммунальной и юридической грамотности, навыкам планирования бюджета и профессиональной ориентации прошли уже в десятках детских домов Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.