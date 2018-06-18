Маршрут 95-дневного велопробега проходит через Пермь

16:12 | 20.06.2018

10 июня в 11:00 от нового здания Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург, Московский пр., 165) стартовал велопробег по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток.



Участники 95-дневного велопробега — граждане Швейцарии, Германии и Австрии — преодолеют расстояние в 10 тыс. км. Велотур пройдет через Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу, Белогорск и завершится во Владивостоке 8–9 сентября 2018 года, накануне Восточного экономического форума.



Велопробег получит широкое освещение в европейских СМИ, в процессе будет снят и выпущен на центральных ТВ-каналах документальный фильм о красотах и привлекательности России для европейских туристов, выйдут многочисленные публикации в интернете. Во время прохождения велопробега в ежедневном режиме будет вестись пост в «Фейсбуке».



Целью пробега традиционно является пропаганда велосипедного спорта, но в этом году он посвящен еще и чемпионату мира по футболу, который проводится в России.



Спортсмены специально экипированы для долгого путешествия, их сопровождают два автобуса, где они могут переночевать, перевезти необходимое оборудование и снаряжение. Некоторые участники уже знакомы с российскими трассами: ранее они принимали участие в велопробеге Москва — Пекин.



Прибытие участников велопробега в Пермь планируется в период с 26 по 28 июня.