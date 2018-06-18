В Перми ведется ремонт автомагистрали Стаханова — Восточный обход

15:44 | 20.06.2018

Замена дорожного полотна части автомагистрали Стаханова — Восточный обход проводится от улицы Героев Хасана до улицы Грибоедова в оба направления движения. Общая площадь ремонта составит 72 тысячи кв. метров.



Работы на этом объекте проводят две подрядные организации. Так, в рамках муниципального контракта на содержание улично-дорожной сети подрядная организация ООО «Старт» ремонтирует участок от улицы Героев Хасана до остановки «Льва Шатрова» в оба направления (20 тысяч кв. метров), а подрядная организация ООО «Стройград Плюс» при финансировании из средств федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги» — участок от остановки «Льва Шатрова» до улицы Грибоедова (52 тысячи кв. метров).



Подрядчик ООО «Старт» начал работы на этой неделе и отфрезеровал старое полотно от улицы Героев Хасана до остановки «Льва Шатрова» в одну сторону движения. В ближайшие дни продолжатся работы по фрезерованию противоположного участка дороги (в обратном направлении движения), далее будет уложен верхний слой асфальтобетона.



К фрезерованию другого участка подрядная организация ООО «Стройград Плюс» приступила неделей ранее. Ремонтные работы проводятся частями и включают в себя фрезерование старого полотна, укладку выравнивающего и верхних слоев асфальтобетона, ремонт шумозащитных экранов. На сегодняшний день отфрезеровано 13 тысяч кв. метров участка дороги от остановки «Льва Шатрова» до ЖК «Авиатор» и выполнена укладка асфальтобетона площадью 4,4 тысячи кв. метров. Полностью в оба направления от этого остановочного комплекса до улицы Грибоедова замена дорожного полотна будет выполнена до конца июля. В октябре подрядчик выполнит ремонт шумозащитных экранов.



Таким образом, благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в городе Перми будет отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог.



На протяжении последних лет город системно наращивал объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки — это площадь Восстания и улица Макаренко, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.