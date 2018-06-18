В Соликамске заменили 100% старых лифтов

15:07 | 20.06.2018

В многоквартирных жилых домах Соликамска Фонд капитального ремонта Пермского края заменил все лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет с момента первого запуска. Работы реализованы в рамках масштабной программы по замене устаревшего лифтового оборудования по всему региону.



В Соликамске подрядная организация ПАО «Карачаровский механический завод» заменила 68 лифтов в 22 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составила 123,4 млн рублей.



Как отмечает и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов, Фонд продолжает работу по замене лифтов, в настоящее время ведется сбор сведений о лифтах, которые выработали свой ресурс.



«Запросы направлены во все муниципалитеты. Мы просим органы местного самоуправления оперативно на них отреагировать. Сведения будут использованы при актуализации региональной программы. Одна из задач Фонда — решить проблему с устаревшим лифтовым оборудованием в регионе. По информации, полученной от администрации Соликамска, на территории этого города данная проблема закрыта», — прокомментировал итоги работы Фонда Дмитрий Баранов.



Напомним, что в 2017 году Фонд капитального ремонта провел замену лифтового оборудования в 190 домах по всему Пермскому краю. Всего заменено 490 лифтов. Работы проведены в Перми, Березниках, Соликамске, Добрянке, Губахе, Кунгуре, Чайковском, Чернушке и Краснокамске. Общая стоимость работ составила 884,2 млн рублей. Фонд будет выплачивать эту сумму подрядчикам в рассрочку в течение трех лет. При этом экономия средств собственников по результатам проведенных конкурсных процедур составила 184,3 млн рублей.