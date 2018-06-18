Более 1,5 тысячи частных домов в Пермском крае получили доступ к высокоскоростному интернету

11:57 | 20.06.2018

В Пермском крае продолжается масштабная «оптическая стройка». С начала года более 1,5 тысячи частных домов в 7 малонаселенных поселениях получили доступ к широкополосному интернету. «Оптика» проведена в населенные пункты Пермского, Чайковского, Верещагинского, Красновишерского, Чусовского муниципальных районов Прикамья.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости проведения широкополосного интернета даже в отдаленные и малонаселенные пункты региона. Это одна из ключевых задач, поставленных перед краевым правительством, решение которой направлено на повышение качества жизни населения.



С проведением «оптики» жителям стали доступны широкополосный доступ в Сеть на скорости до 200 Мбит/с, цифровое телевидение, видеонаблюдение, сервисы «Умного дома», а также цифровая телефония. Как отметил директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов, оптический канал связи обеспечивает «запас» по дальнейшему наращиванию скорости на многие годы вперед. Это позволит и в будущем соответствовать современным потребностям жителей и бизнеса как по качеству интернет-доступа, так и по скорости.



Подключение осуществляет компания «Ростелеком» в рамках Программы развития территорий оптических сетей связи в малоэтажных поселках Пермского края. Следующий этап Программы включает еще 12 малоэтажных поселков региона. Так, на территории Сылвенского сельского поселения Пермского района стройка уже начата.



По данным министерства информационного развития и связи Пермского края, к 2019 году доступ к интернету будет у всех больниц Прикамья, к 2020-му — у школ, ФАПов и учреждений соцзащиты. Кроме того, устойчивым покрытием сотовой связи, стандарта не ниже 3G, планируется обеспечить еще 145 малых населенных пунктов с общей численностью менее 67 тыс. человек, а также увеличить покрытие краевых дорог до 40 %.



Напомним, «оптическая стройка» в малоэтажных поселениях Пермского края началась в прошлом году. По итогам 2017 года доступ к современным цифровым услугам получили свыше 2,2 тысячи домохозяйств в Пермском, Краснокамском, Частинском, Осинском, Косинском, Очерском и Березниковском районах.