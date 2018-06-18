В Прикамье утверждены единые принципы размещения наружной рекламы

18:33 | 19.06.2018

Для приведения внешнего вида городов в порядок и развития рынка рекламы в регионе сегодня, 19 июня, правительством Пермского края утвержден Порядок предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций. Правительством также установлен дифференцированный подход к срокам размещения наружной рекламы в зависимости от их типов и видов.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в крае свыше 1700 рекламных конструкций. Большая их часть, 1400, находятся в Перми. «Как результат — внешний вид городов существенно испорчен хаотично размещенными рекламными конструкциями. Сейчас в регионе длительные сроки разработки и утверждения схемы размещения наружной рекламы. Поэтому поручал краевому минпромторгу разработать новый порядок, который бы урегулировал все эти вопросы и сделал бы прозрачной саму схему размещения рекламных конструкций. Наша цель — создать понятные и единые для всех правила», — обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников.



В своем докладе зампред правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов отметил, что основными положениями нового Порядка являются повышение уровня конкуренции на рынке рекламных конструкций, определение исчерпывающего перечня их типов, разрешенных к установке на территории региона, формирование правового механизма для демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций, а также сокращение сроков согласования проекта схемы размещения рекламных конструкций.



«Предусматривается, что договор на право размещения рекламной конструкции будет заключаться по результатам электронного аукциона на срок 5, 8 и 10 лет в зависимости от типа наружной рекламы. Это обеспечит прозрачность процесса размещения рекламных конструкций и позволит спланировать предпринимателям свою работу на среднесрочную и долгосрочную перспективы», — пояснил Алексей Чибисов.



Инициатива краевых властей создать прозрачные условия на рынке наружной рекламы получила поддержку представителей этого вида бизнеса. Так, директор ООО «ПРАЙМ» Дмитрий Порохин отметил, что нововведения позволят активно развиваться добросовестным участникам индустрии рекламы. В частности, предприниматель подчеркнул значимость установки четких временных периодов размещения рекламных конструкций и введение электронных аукционов. Это, по словам Дмитрия Порохина, сделает бизнес честным.



Зампред правительства Алексей Чибисов также обозначил, что решение проблем в сфере размещения рекламных конструкций планируется осуществить в 3 этапа.



На первом этапе утверждается новый Порядок предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций, которым будут определены основные принципы размещения наружной рекламы в регионе.



Кроме того, проект Порядка был согласован с прокуратурой Пермского края, Управлением Министерства юстиции России по Пермскому краю, Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Пермскому краю.



На втором этапе в течение 2018 года органами местного самоуправления действующие схемы размещения рекламных конструкций корректируются и приводятся в соответствие новому Порядку. Это позволит муниципальным органам организовать свою работу в данной сфере более эффективно.



Третий этап предусматривает размещение рекламных конструкций по новым правилам. Как результат — повышается конкуренция в сегменте рекламных конструкций и в конечном итоге формируется комфортная среда проживания населения региона.