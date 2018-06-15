За неуплаченный штраф жительница Прикамья отработает неделю в кафедральном соборе

17:08 | 19.06.2018

Должница из Пермского края отработает неделю в Свято-Никольском кафедральном соборе г. Кудымкара за не уплаченный вовремя штраф, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам возбудил исполнительное производство в отношении 38-летней жительницы Кудымкара. За правонарушение по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» женщина получила наказание в виде административного штрафа в размере 12 тысяч рублей, но не уплатила его в установленный законом срок.



На судебном заседании нарушительница пояснила, что не исполнила долговые обязательства из-за недостатка средств. Даме назначили 30 часов обязательных работ за уклонение от исполнения административного наказания. Сейчас она работает на благо общества в соборе.



Нужно отметить, что наказание не освобождает нарушителей административного законодательства от уплаты первоначально вынесенного штрафа — закончив исправительные работы, женщина обязана погасить задолженность.