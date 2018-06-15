В выходные в пермских парках пройдут вечеринки под открытым небом в честь Дня молодежи

16:53 | 19.06.2018

Мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пройдут в пермских парках 23 и 24 июня.



Так, 23 июня в 15:00 в парке «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) стартует «заКАМА fest.vol.2». Мероприятие объединит лучших представителей молодежи: спортсменов, музыкантов, граффитистов и экстремалов.



В течение шести часов всех пришедших будут развлекать актеры театра Custodies, музыкальные команды «Катрина», El capitan и участник шоу «Песни на ТНТ» Евгений Старков.



На интерактивных площадках научат читать рэп и познакомят с популярными направлениями уличных танцев.



Заключительным аккордом станет пенная дискотека с участием популярных ведущих и диджеев.



В этот же день в саду им. Миндовского (улица Мира, 9) в 16:00 состоится программа Fresh bit. Посетителей ожидает дегустация авторских тортов, пирожных и конфет от пермских кондитеров. На интерактивной площадке Street-art в режиме онлайн посетители смогут создать оригинальные граффити. Завершится праздник пенной дискотекой.



24 июня в 14:00 в парке им. Чехова (улица Репина, 20) пройдет традиционный фестиваль «СВОИ». Здесь зрители увидят показательные выступления пермских рэп-исполнителей, битбоксеров, роллеров и танцевальных команд. На интерактивных площадках посетители смогут взять бесплатные уроки катания на скейте и роликах или овладеть навыками управления велосипедов BMX.