В пермских МФЦ стала доступна одна из самых востребованных муниципальных услуг

15:47 | 19.06.2018

Раньше для ее получения нужно было занимать длинные очереди и ждать 10 дней. Сейчас справку можно получить день в день в комфортных условиях офисов многофункционального центра.



Как сообщили в управлении по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Перми, услуга «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов)» является одной из самых востребованных муниципальных услуг, оказываемых в Перми. Ежегодно за ней обращаются около 40 тысяч человек. Для сравнения: всего муниципальных услуг — 50, в 2017 году за их получением в целом обратились 94 тысячи человек.



До мая 2018 года услуга была доступна для получения только в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми». Сейчас ее можно получить в любом офисе МФЦ в день обращения. Адреса офисов МФЦ можно посмотреть на mfc-perm.ru/branches-mfc.



Для администрации Перми и Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг это стало пилотным проектом, в рамках которого МФЦ выступает не посредником между гражданином и органом власти, а самостоятельно предоставляет муниципальную услугу. Для этого сотрудникам МФЦ был обеспечен доступ к информационной системе, с помощью которой справки, необходимые гражданину, формируются в режиме online.



Ранее была проведена подготовительная работа — услуга стала оказываться быстрее. Так, до июня 2017 года срок предоставления услуги составлял 10 рабочих дней, сейчас — сразу в день обращения. Это стало возможным благодаря доработке информационной системы, с помощью которой сейчас формируются справки, проведению сверки учетных документов, изменению принципов приема граждан.