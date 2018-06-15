В Прикамье благодаря механизму господдержки проблемный объект будет завершен летом 2019 года

15:07 | 19.06.2018

Сегодня, 19 июня, на заседании правительства Пермского края рассмотрели вопрос о реализации мер по достройке проблемных объектов.



По словам главы Пермского края Максима Решетникова, в регионе продолжается работа с категорией обманутых дольщиков. Проблема актуальна не только для Пермского края, но и для всей страны, поэтому ее решению уделяется особое внимание на федеральном уровне. Принят ряд законодательных инициатив, призванных обезопасить участников долевого строительства.



«В крае приняли первый в России закон о мерах поддержки дольщиков, над которым мы долго работали. На сегодня этот закон применяется на конкретных объектах. Начались работы по достройке проблемных домов, для этого создано 6 жилищно-строительных кооперативов, — подчеркнул губернатор. — Сегодня правительство принимает постановление, согласно которому заем на достройку проблемного объекта силами ЖСК будет беспроцентным. Деньги будут направляться от государственной организации — ПАИЖК».



Первым объектом, собственники которого прошли все этапы подготовки к достройке, установленные региональным законодательством, стал пермский долгострой на ул. Челюскинцев, 23. Как сообщил первый зампред правительства — министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин, накануне заседания ЖСК подписал договор с подрядной организацией ООО «Урал-Инвест» на достройку дома, после чего на объекте начнутся строительные работы. Средства на достройку выделит ПАИЖК. Согласно договору объект будет завершен летом 2019 года. На сегодня готовность дома составляет 20 %.



«Осенью 2017 года ЖСК «Челюскинцев, 23 (2)» обратился в ПАИЖК за мерами поддержки, разработанными региональным правительством. 5 октября сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве. Работа сложилась из 3 этапов. Сначала было определено состояние конструкций и объем необходимых работ. Затем ПАИЖК заказало проектирование долгостроя, после чего объект прошел государственную экспертизу с целью проверки сметной стоимости достройки, заключенной в проекте, — пояснил министр. — Сейчас объект, по сути, находится на последнем этапе — достройке».



Согласно Постановлению 617-П, на данном этапе краевое правительство выделит ПАИЖК средства на завершение строительства объекта. ПАИЖК, в свою очередь, направит эти средства подрядной организации, которую ЖСК выбрало для достройки.



Как рассказала председатель ЖСК «Челюскинцев, 23 (2)» Лариса Кытманова, все жители понимают, какие категории граждан могут рассчитывать на государственную поддержку. При этом участники кооператива просят краевой минстрой продолжить поддержку объекта и наблюдать за ходом строительства.



Комментируя результаты работы с проблемными объектами в регионе, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков обозначил, что аппаратом уполномоченного был проанализирован опыт подобной работы в других регионах. По его словам, Пермский край — единственный субъект страны, который учел в качестве нуждающихся семьи, которые использовали при покупке квартиры материнский капитал.



Напомним, 1 января 2018 года в Пермском крае вступил в силу закон «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома», в качестве мер адресной поддержки обманутым дольщикам будут направляться субсидии. Средства могут быть использованы на уплату целевого взноса в ЖСК для оплаты достройки многоквартирного дома.



Для расчета субсидии введены предельные нормы общей площади жилья в зависимости от количества членов семьи, которая будет проживать в квартире.