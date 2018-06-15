Губернатор Максим Решетников поручил ускорить работы по благоустройству пермской набережной

13:48 | 19.06.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников побывал с инспекцией на пермской набережной — любимой прогулочной зоне всех пермяков и гостей города. Ранее глава региона давал поручение администрации города Перми благоустроить набережную к началу летнего сезона.



Губернатор поручил завершить работы по благоустройству до конца месяца. По словам главы города Дмитрия Самойлова, к этому времени в амфитеатре уже оборудуют деревянные сиденья. Кроме того, с установлением хорошей погоды городские власти рассмотрят продление времени работы магазинов с продуктами питания, напитками и сувенирами. Сейчас в будние они работают с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 11:00 до 22:00.



Глава региона отметил необходимость поставить дополнительные лавочки по всей набережной, а также открыть кафе уже в это воскресенье. «Жители сами жалуются, что на набережной не хватает лавочек, где бы можно было отдохнуть во время прогулки, надо этот вопрос решить», — сделал замечание губернатор.



Напомним, предполагается, что реконструкция следующего участка пермской набережной, от Коммунального моста до «Порта Пермь», будет завершена в 2019 году.



Строительно-монтажные работы начнутся в этом году и закончатся в 2019 году. Планируется обустроить детскую игровую площадку, организовать амфитеатр на площади для проведения массовых мероприятий, лаунж-зоны с обустройством дорожек и установкой малых архитектурных форм, летнее кафе, спортивную зону и произвести монтаж технических помещений. Кроме того, будут проложены инженерные коммуникации, проведены работы по озеленению территории от Кафедрального собора до Коммунального моста.