Пермь: новости дня
12:52 | 19.06.2018
Пожароопасный сезон в Прикамье продлен до 20 сентября
По информации министерства природных ресурсов Прикамья, в настоящее время в крае нет действующих пожаров. «В период с 12 мая по 18 июня на территории края зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 16,38 га. Все они были ликвидированы в течение первых суток, — отмечает министр природных ресурсов Дмитрий Килейко. — Сейчас в Пермском крае установится более теплая и солнечная погода, поэтому для обеспечения высокого уровня безопасности необходимо продлить пожароопасный режим в Прикамье до 20 сентября».
В связи с установлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесах из-за увеличения объема сухих горючих материалов принимаются повышенные меры безопасности.
Повышенные меры безопасности включают в себя следующие меры предосторожности: на территории края запрещается разведение открытого огня на сельхозугодьях, в лесах, на лесных участках, где осуществляется заготовка древесины; запрещается сжигание мусора, а также разведение костров вне оборудованных кострищ; при повышении температуры воздуха и отсутствии осадков на территориях дополнительно будут вводиться режимы ограничения пребывания граждан в лесах, вплоть до полного запрета посещения лесов. Оповещение о таком запрете обязаны организовать органы местного самоуправления через средства массовой информации.
Отметим, в период особого противопожарного режима повышаются штрафные санкции за нарушение правил пожарной опасности в лесах и нарушение режимов запрещения пребывания граждан в лесах.
Кроме того, правительством Пермского края обеспечена подготовка сил и средств к прохождению пожароопасного периода 2018 года:
- в состоянии полной готовности находятся силы и средства пожаротушения специализированных лесопожарных служб: четыре воздушных судна авиапожарных служб и 8 пожарно-химических станций с общим личным составом 293 человека;
- региональная диспетчерская служба функционирует в круглосуточном режиме. Обеспечена бесперебойная работа прямой линии лесной охраны (8-800-100-94-00);
- в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров в состояние готовности приведена группировка арендаторов лесных участков в количестве 2,8 тыс. человек, 1,3 тыс. единиц техники;
- ведется наземное патрулирование. С начала пожароопасного сезона работниками ГКУ (лесничеств) совершен 1291 патрульный выезд. Еженедельно выполняется порядка 250 выездов, в том числе в составе оперативных групп, формируемых в администрациях муниципальных районов. За текущий период 2018 года при осуществлении государственного пожарного надзора в лесах по фактам нарушения правил пожарной безопасности возбуждено 79 административных производств, наложено штрафов в размере 2729,5 тыс. руб.;
- при патрулировании лесов под постоянным контролем находятся объекты экономики (линии ЛЭП, трубопроводы и т. д.), расположенные на землях лесного фонда;
- ведется выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов. Полностью объем работ будет завершен к 1 июля;
- организовано постоянное дежурство ответственных лиц министерства и подведомственных ему учреждений. Активно ведется агитационно-разъяснительная деятельность среди населения, учащихся, членов садоводческих товариществ и т. д.
© «Вечерние Ведомости»
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