Число автомобилей для «мобильных учителей» в Прикамье увеличится до 38

12:41 | 19.06.2018

Сегодня, 19 июня, правительством Пермского края принято решение по распределению субсидии на приобретение автомобилей для проекта «Мобильный учитель». 6,4 млн рублей получат 5 муниципальных районов Пермского края.



По решению правительства будет приобретено 8 автомобилей: 3 — для преподавателей Пермского района, 2 — для преподавателей Гайнского района и еще по одному — преподавателям Чусовского, Красновишерского и Кунгурского районов. Большинство «мобильных учителей» в этом году закрывают вакансии по наиболее востребованным предметам в сельских школах — английскому языку, информатике и физике.



«В крае успешно продолжается проект "Мобильный учитель" — учителям с высокой квалификацией предоставляется автотранспорт для выезда в отдаленные школы. Теперь они не городские, а сельские педагоги и работают сразу в нескольких деревенских школах, — рассказывает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. — С нового учебного года в рамках проекта в 77 школах 18 сельских районов будет работать 41 "мобильный учитель"».



Для решения проблемы дефицита учителей в Пермском крае реализуются проекты «Учительский дом», «Мобильный учитель», «Сельский учитель», «Выездной воспитатель» и др. Благодаря реализуемым мерам снижается нехватка педагогического персонала в отдаленных территориях.



Всего с начала реализации проекта, с учетом субсидий на приобретение еще 8, приобретено 38 машин. В проект включены 18 сельских территорий, «мобильные учителя» закрывают вакансии в 77 сельских школах. Наибольшее число учителей, участвующих в программе, преподают иностранные языки (20 педагогов), физкультуру преподают 5 учителей, информатику — 4.