Житель Перми упал с третьего этажа из-за обрушения ограждения балкона

12:37 | 19.06.2018

Инспекция госжилнадзора Прикамья еще в апреле предлагала провести комиссию по признанию аварийным дома, где упало балконное ограждение.



17 июня около 16:00 в Перми мужчина выпал с балкона третьего этажа, разрушив ограждение балкона. При этом несущее основание балкона — плита — осталось целым. Пострадавший был госпитализирован.



Дом № 32 по улице Капитана Пирожкова — 1962 года постройки. Пятиэтажный, трехподъездный, кирпичный. В доме 30 квартир. В доме выбран непосредственный способ управления. При этом договор на обслуживание заключен с ООО «УК Домоуправление».



От жильцов обращений по поводу технического содержания балконов в этом доме в адрес ИГЖН не поступало. Стоит отметить, что балконные ограждения в состав общего имущества не входят, поэтому их ремонт и замена должны производиться собственником за свой счет. Данная квартира была приватизирована.



Также в доме имеются семь квартир и четыре комнаты, принадлежащих городской администрации.



Еще 19 апреля 2018 года инспекция госжилнадзора предлагала администрации Кировского района провести межведомственную комиссию. Жильцам было предложено обратиться в районную администрацию с заявлением о признании дома непригодным для жилья, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Но до сих пор от собственников помещений заявлений не поступало.



Сейчас доступ на балкон ограничен, ведутся восстановительные работы. Инспекция будет держать ситуацию на контроле.