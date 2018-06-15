Школьник из Прикамья за рекорд по отжиманию ПФО награжден билетом на матч ЧМ по футболу

12:30 | 19.06.2018

Девять участников первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1» влились в армию зрителей игры группового этапа Швеция — Южная Корея. Матч прошел на стадионе Нижнего Новгорода.



Среди девяти счастливчиков — восьмиклассник из Красновишерска Кирилл Ваньков. Юноша выступает в составе сборной Пермского края и уже побил рекорд «Гвардейца» в ходе сдачи нормативов ГТО в дисциплине «Отжимание». Кирилл отжался 112 раз. Наградой за успех стала поездка в Нижний Новгород на футбольный матч Чемпионата мира FIFA 2018, в котором за выход из группы F сражались шведская и южнокорейская команды.



По словам руководителя команды пермяков, гвардейцы Пермского края удачно проходят первые испытания юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1», который организован в Нижегородской области на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России (г. Кстово). У прикамцев 1-е место в тестировании по пожарной безопасности и 2-е место в тесте «На выживаемость». В стрельбе лучшие результаты также показала наша команда.



Впереди еще много испытаний, как спортивных, так и по военной подготовке. Подведение итогов состоится 29 июня.



Оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» — проект, созданный в 2013 году по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.



«Очень важно, что после завершения подготовки, после прохождения 18-дневного курса, ребята чувствуют себя частью большого воинского коллектива, который называется Вооруженные Силы Российской Федерации, потому что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами, командирами, работают с реальной боевой техникой и самым современным вооружением. Для любого пацана это предмет гордости», — подчеркнул Михаил Бабич, приветствуя гвардейцев на церемонии открытия лагеря, она состоялась 13 июня.