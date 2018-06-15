В пермском «Кванториуме» смогут бесплатно обучаться 800 детей в год

12:19 | 19.06.2018

В понедельник, 18 июня, губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства детского технопарка «Кванториум». Проект реализуется на базе АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компании». Результаты произведенных работ губернатору представил генеральный директор компании Алексей Андреев, участие в осмотре также принял глава города Пермь Дмитрий Самойлов. Главе Прикамья рассказали о том, что будет располагаться на каждом из этажей, а также как будет благоустроена прилегающая территория.



В настоящее время на объекте уже выполнена черновая отделка, проведена вся коммунальная инфраструктура. Рабочие приступили к благоустройству территории и чистовой отделке помещений.



Директор подрядной организации (компании «Урал-строитель») Иван Тарасов рассказал, что все работы ведутся под контролем строительной инспекции Пермского края и выполняются в установленные сроки. «На сегодня работы на объекте идут в графике. Основные несущие конструкции уже смонтированы. Каркас готов на 100 %, остались отделочные и внутренние работы», — доложил руководитель подрядной организации.



Как отметил губернатор Максим Решетников, важно, чтобы современные дети обучались в современных условиях и передовым технологиям, которые пригодятся им в будущем. «Основная уникальность нашего «Кванториума» в том, что организуем его отдельно от «взрослого» технопарка, делаем его автономным образовательным учреждением IT-направленности, — отметил губернатор. — Во время разработки проекта были проанализированы лучшие практики городов, где уже работают детские технопарки, эти технологии адаптированы и использованы здесь».



«Кванториум» позволит воспитывать будущие кадры для IT и смежных сфер уже со школьной скамьи. Предполагается, что обучаться в «Кванториуме» дети будут по девяти основным направлениям. К примеру, планируется создать мини-кластеры, связанные с робототехникой, развитием лазерных технологий, биотехнологий, IT-технологий, нанотехнологий, промышленным дизайном.



«Эти направления интересны детям, а краю нужны будущие кадры. Исходя из специфики нашего региона, выбирались направления обучения для нашего «Кванториума», — прокомментировал выбранные направления директор «Кванториума» Павел Крендель. По его словам, главной особенностью нового учебного заведения станет отсутствие классической школьной обстановки.



В «Кванториуме» смогут обучаться 800 детей в возрасте от 11 до 14 лет в год. Обучение для них будет бесплатным, оно будет оплачиваться из краевого бюджета.



По итогам визита губернатор дал поручения Дмитрию Самойлову организовать безопасный подъезд школьного автобуса к «Кванториуму», а также перемещение учащихся с остановок общественного транспорта. А министерству образования и науки Пермского края и министерству территориальной безопасности региона — проконтролировать выполнение обязательств.



Отметим, на реконструкцию здания и его оснащение для пермского «Кванториума» направлено почти 120 млн рублей. Из них на реконструкцию — 35 млн рублей Пермской научно-производственной приборостроительной компании, на оборудование — 61 млн из федерального бюджета и 22 млн из краевого.