В Перми начался ремонт фасада Театра кукол

18:20 | 18.06.2018

Здание пересыльной тюрьмы, в котором с 1959 года располагается Пермский театр кукол, было построено на улице Сибирской еще в 1871 году и требует особенного ухода.



Ранее в Пермском театре кукол был оборудован пандус и санитарно-гигиенические помещения. В этом году в театре пройдет масштабный ремонт: историческое здание ждет реставрация фасадов. Согласно документам госзакупки, подрядчик снимет старую штукатурку, отремонтирует карнизы, архитектурные элементы фасада и входных групп. В ходе ремонта будет возвращен исторический облик здания.



Примечательно, что во время реставрации театральная труппа продолжит свою работу – в июне и августе маленьких зрителей все так же ждут любимые спектакли.



Реставрация фасадов будет завершена к началу нового театрального сезона – осени этого года. Ремонт ведется за счет городского бюджета и привлеченных средств.