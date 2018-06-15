Пермь: новости дня
18:14 | 18.06.2018
Пермские школы готовятся к выпускным
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, для большинства выпускников торжественная церемония вручения аттестатов будет проходить в стенах учебных заведений. Однако для выпускников политехнической школы «Фотоника» официальное мероприятие состоится в культурно-деловом центре Пермской научно-производственной приборостроительной компании – школа готовит будущих специалистов в сфере высоких технологий, ПНППК выступает партнером образовательного учреждения. В зале политехнического университета состоится торжественная часть для одиннадцатиклассников школы №146. А выпускники физико-математической школы №9 и гимназии №17 получат документ о среднем общем образовании в органном зале Пермской филармонии.
Отметим, что организаторами выпускных вечеров выступают непосредственно образовательные учреждения при содействии родительских комитетов.
Кроме этого, 29 июня в 18.00 на площади перед «Театром-Театром» состоится краевой бал выпускников «Будущее здесь!». В нем примут участие порядка четырех тысяч выпускников из Перми и Пермского края. На праздник будут приглашены медалисты, победители всероссийских, краевых и международных олимпиад, спортсмены, школьники, которые получили высокие баллы по различным дисциплинам ЕГЭ, а также их родители и классные руководители. На мероприятии запланировано выступление молодежной группы «Марсель».
© «Вечерние Ведомости»
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