Пермские школы готовятся к выпускным

18:14 | 18.06.2018

С 23 по 30 июня в Перми пройдут выпускные вечера. В них примут участие более 10 тысяч девятиклассников и около 4 тысяч одиннадцатиклассников.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, для большинства выпускников торжественная церемония вручения аттестатов будет проходить в стенах учебных заведений. Однако для выпускников политехнической школы «Фотоника» официальное мероприятие состоится в культурно-деловом центре Пермской научно-производственной приборостроительной компании – школа готовит будущих специалистов в сфере высоких технологий, ПНППК выступает партнером образовательного учреждения. В зале политехнического университета состоится торжественная часть для одиннадцатиклассников школы №146. А выпускники физико-математической школы №9 и гимназии №17 получат документ о среднем общем образовании в органном зале Пермской филармонии.



Отметим, что организаторами выпускных вечеров выступают непосредственно образовательные учреждения при содействии родительских комитетов.



Кроме этого, 29 июня в 18.00 на площади перед «Театром-Театром» состоится краевой бал выпускников «Будущее здесь!». В нем примут участие порядка четырех тысяч выпускников из Перми и Пермского края. На праздник будут приглашены медалисты, победители всероссийских, краевых и международных олимпиад, спортсмены, школьники, которые получили высокие баллы по различным дисциплинам ЕГЭ, а также их родители и классные руководители. На мероприятии запланировано выступление молодежной группы «Марсель».