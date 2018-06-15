Играть в активные игры в пермском «Лето Парке» одновременно смогут до 80 человек

18:09 | 18.06.2018

23 июня в Перми вновь начнет работу «Лето Парк». Уже знакомый жителям и гостям города проект развернется на прежнем месте — на эспланаде между улицами Попова и Борчанинова. Как сообщают организаторы, наряду с полюбившимся площадками в этом году «Лето Парк» предложит много нового.



«Лето Парк» — один из проектов фестиваля «Пермский период. Новое время». Прошлый фестиваль имел большой успех у пермяков и гостей края и, по словам губернатора региона Максима Решетникова, стал новой визитной карточкой Прикамья. Глава Пермского края отметил, что фестивальное движение в регионе необходимо развивать дальше, чтобы как можно больше людей смогли найти что-то интересное из развлекательной, образовательной или спортивной программ фестиваля.



В этом году зона настольных игр объединилась с зоной отдыха и стала большим пространством, где можно не только сыграть партию в шахматы или маджонг, но и просто расслабиться на свежем воздухе, расположившись на пуфах и в гамаках.



Один из хитов «Лето Парка» и Фестивального дома — мастер-классы от пермских умельцев — объединился под одной крышей с выставочными проектами. Таким образом, получилась интерактивно-выставочная зона, в центре которой пройдут 4 большие экспозиции, а вокруг на своеобразных улочках разместятся мастера и их ученики. Первой станет экспозиция, посвященная проектам по развитию Перми.



«Еще одна новинка — зона активных игр, где можно взять в прокат необходимый спортивный инвентарь и сыграть в бадминтон, волейбол, футбол или настольный теннис. Одновременно играть смогут до 80 человек. Зону активных игр дополнит летний каток, который открылся у памятника Героям фронта и тыла в начале июня», — говорят организаторы.



Для посетителей с маленькими детьми в этом году предусмотрена отдельная детская игровая зона, в центре которой — огромная песочница, батуты и горки. Здесь также будут оборудованы места для родителей и специальный паркинг, где можно оставить коляску.



Местом интересных встреч станет Центр событий — зрительский зал-трансформер, в котором будут проходить различные лекции, презентации, спектакли, концерты. Кроме того, в Центре событий откроется представительство Пермского туристического информационного центра, который будет информировать пермяков и гостей города обо всех интересных событиях, которые пройдут в Прикамье летом и осенью.



Преобразятся и улицы «Лето Парка». Например, будет сконструирована небольшая сцена для проведения концертов, фитнес-зарядок и других увлекательных мероприятий. Также здесь расположатся лавки с разнообразными снеками и напитками и различная уличная мебель, чтобы можно было присесть отдохнуть и подкрепиться.



«Лето Парк» проработает до 23 сентября. Он будет открыт ежедневно — с 15:00 до 22:00 в будни и с 12:00 до 22:00 в выходные.