Пермь: новости дня
18:09 | 18.06.2018
Играть в активные игры в пермском «Лето Парке» одновременно смогут до 80 человек
«Лето Парк» — один из проектов фестиваля «Пермский период. Новое время». Прошлый фестиваль имел большой успех у пермяков и гостей края и, по словам губернатора региона Максима Решетникова, стал новой визитной карточкой Прикамья. Глава Пермского края отметил, что фестивальное движение в регионе необходимо развивать дальше, чтобы как можно больше людей смогли найти что-то интересное из развлекательной, образовательной или спортивной программ фестиваля.
В этом году зона настольных игр объединилась с зоной отдыха и стала большим пространством, где можно не только сыграть партию в шахматы или маджонг, но и просто расслабиться на свежем воздухе, расположившись на пуфах и в гамаках.
Один из хитов «Лето Парка» и Фестивального дома — мастер-классы от пермских умельцев — объединился под одной крышей с выставочными проектами. Таким образом, получилась интерактивно-выставочная зона, в центре которой пройдут 4 большие экспозиции, а вокруг на своеобразных улочках разместятся мастера и их ученики. Первой станет экспозиция, посвященная проектам по развитию Перми.
«Еще одна новинка — зона активных игр, где можно взять в прокат необходимый спортивный инвентарь и сыграть в бадминтон, волейбол, футбол или настольный теннис. Одновременно играть смогут до 80 человек. Зону активных игр дополнит летний каток, который открылся у памятника Героям фронта и тыла в начале июня», — говорят организаторы.
Для посетителей с маленькими детьми в этом году предусмотрена отдельная детская игровая зона, в центре которой — огромная песочница, батуты и горки. Здесь также будут оборудованы места для родителей и специальный паркинг, где можно оставить коляску.
Местом интересных встреч станет Центр событий — зрительский зал-трансформер, в котором будут проходить различные лекции, презентации, спектакли, концерты. Кроме того, в Центре событий откроется представительство Пермского туристического информационного центра, который будет информировать пермяков и гостей города обо всех интересных событиях, которые пройдут в Прикамье летом и осенью.
Преобразятся и улицы «Лето Парка». Например, будет сконструирована небольшая сцена для проведения концертов, фитнес-зарядок и других увлекательных мероприятий. Также здесь расположатся лавки с разнообразными снеками и напитками и различная уличная мебель, чтобы можно было присесть отдохнуть и подкрепиться.
«Лето Парк» проработает до 23 сентября. Он будет открыт ежедневно — с 15:00 до 22:00 в будни и с 12:00 до 22:00 в выходные.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
18.06.2018
22:50 | 18.06.2018
Екатеринбуржцев приглашают принять участие в бесплатной тренировке на свежем воздухе
21:01 | 18.06.2018
Уральский федеральный округ не поддержал пенсионную реформу Медведева
20:16 | 18.06.2018
Свердловчане задолжали государству 28 миллиардов рублей за ЖКУ
19:23 | 18.06.2018
В Екатеринбурге пакет с мусором не «дошёл» до помойки и стал причиной экстренной эвакуации жильцов дома
18:58 | 18.06.2018
В Екатеринбурге родителям выпускников УрФУ предлагают заплатить деньги, чтобы присутствовать на вручении дипломов
18:30 | 18.06.2018
Ливневая канализация не справилась с грозовым дождем в Екатеринбурге
18:20 | 18.06.2018
В Перми начался ремонт фасада Театра кукол
18:14 | 18.06.2018
Пермские школы готовятся к выпускным
18:03 | 18.06.2018
Ирина Роднина откроет в Перми II Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт»
17:34 | 18.06.2018
Победитель «Молодежного резерва Прикамья» поможет в создании благоприятного ИТ-климата в регионе
17:29 | 18.06.2018
В Екатеринбурге бизнесмен вместо спортивной площадки для студентов построил автопарковку
16:55 | 18.06.2018
В центре Кургана планируют построить новую гостиницу
16:38 | 18.06.2018
В Кургане снова начнет работать кинозал под открытым небом
16:24 | 18.06.2018
Прокуратура запросила 18 лет колонии на двоих для похитителей нижнетагильского стоматолога
15:53 | 18.06.2018
Четырёхмиллионная тонна руды добыта на руднике «Чебачье»
15:22 | 18.06.2018
В Карабаше отремонтируют детский сад
15:13 | 18.06.2018
Студентка из Екатеринбурга изобрела колбасу для похудения, и не только
15:02 | 18.06.2018
В Перми дополнительно отремонтируют 4 километра дороги на Новые Ляды
15:00 | 18.06.2018
УБРиР увеличил объем ипотечных кредитов до 1,6 миллиарда рублей
14:49 | 18.06.2018
Студенты и молодые специалисты Прикамья заняли призовые места на международной олимпиаде «IT-Планета»
14:30 | 18.06.2018
В Прикамье расследуется уголовное дело по факту гибели ребенка
14:20 | 18.06.2018
Имя Евгения Липовича присвоили бардовскому фестивалю в Екатеринбурге
13:45 | 18.06.2018
Мужчина, прописавший у себя в квартире на Эльмаше 9 тысяч гастарбайтеров, предстанет перед судом
13:16 | 18.06.2018
В Свердловской области стартовал второй этап подготовки теплосетей к отопительному сезону
12:48 | 18.06.2018
Две жительницы Прикамья обвиняются в убийстве односельчанки
12:26 | 18.06.2018
«Бизнес Пикник» собрал на одной площадке около 2500 человек
12:19 | 18.06.2018
В праздновании Барда-зиен приняло участие около 30 тысяч человек
12:15 | 18.06.2018
В Пермь пришло потепление
12:11 | 18.06.2018
Художники-партизаны разрисуют Екатеринбург
11:48 | 18.06.2018
За выступление «Дискотеки Аварии» и IOWA власти Екатеринбурга заплатят 6 миллионов рублей
11:37 | 18.06.2018
Бывшему замглавы Арамиля вынесли приговор
11:29 | 18.06.2018
Ремонт дорог в Свердловской области будут оплачивать нарушители ПДД
11:27 | 18.06.2018
Вслед за телебашней в Екатеринбурге сносят дом дореволюционной постройки
11:25 | 18.06.2018
У свердловчанина арестовали «Опель» за полученные при ДТП травмы
11:08 | 18.06.2018
В Верхотурье опасные отходы утилизировались без лицензии
09:29 | 18.06.2018
За ночь на Среднем Урале сгорели баня и садовый домик
09:25 | 18.06.2018
Спасение из горящей квартиры к жителю Нижнего Тагила пришло через окно
19:26 | 17.06.2018
В Свердловской области ожидается потепление
17:24 | 17.06.2018
На Среднем Урале проходит проверка стоянок маломерных судов
16:45 | 17.06.2018
Футболист сборной Нигерии три месяца не получал зарплату в «Амкаре»
15:33 | 17.06.2018
Пермский край и Госэкспертиза России ускорят процесс взаимодействия