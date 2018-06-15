Фан-зону чемпионата мира по футболу в Перми посетило почти 4 тысячи болельщиков

17:46 | 18.06.2018

За 4 дня работы фан-зону мирового первенства по футболу, расположенную на стадионе «Юность» в Перми, посетило почти 4 тысячи болельщиков, сообщают организаторы. Самым популярным днем стало 14 июня, когда состоялось открытие чемпионата мира и первый матч сборной России. Поболеть за национальную сборную в матче с Саудовской Аравией пришло 1,5 тысячи человек.



Работа фан-зоны в Перми организована при поддержке фестивального проекта «Пермский период. Новое время».



Завтра фан-зона начнет работу с 16.00, за час до первого матча. Следующий матч сборной России состоится в 23.00. Вход на территорию фан-зоны свободный.



Напомним, на площадке фан-зоны организованы интерактивы для любителей футбола. Это две площадки для панна-футбола и игры в FIFA на Playstation, а также фотозона в виде раздевалки российской сборной. Фотозона организована в рамках программы в поддержку сборной (подробнее на сайте тыуменяодна.рф).



Кроме того, у гостей фан-зоны есть возможность совершить импровизированный тур по «Лужникам», а на площадке с виртуальной реальностью – попробовать себя в роли вратаря.