Победитель «Молодежного резерва Прикамья» поможет в создании благоприятного ИТ-климата в регионе

17:34 | 18.06.2018

В рамках реализации приоритетных проектов Концепции развития цифровой экономики Пермского края началась активная работа по одному из ее направлений — «Инфраструктура цифровой трансформации». Это направление курирует министр экономического развития и инвестиций Прикамья Максим Колесников. В рабочую группу вошел один из победителей конкурса «Молодежный резерв — 2018», директор интернет-магазина «Домой доставим» Юрий Грицюк.



По словам предпринимателя, уже на первом заседании рабочей группы ее участники обсудили приоритетные направления развития цифровой трансформации и KPI этой сферы. «Общим смыслом работы группы вижу создание благоприятного ИТ-климата в регионе, начиная от офлайновых проектов по проведению ШПД в отдаленные территории до создания акселераторов для ИТ-стартапов и многого другого. Крайне полезным считаю то, что в состав группы вошли представители не только власти, но и крупного профильного бизнеса («ЭР-Телеком» и «Ростелеком»), а также технопарка «Пермь», — подчеркнул Юрий Грицюк.



Напомним, 19 мая прошел финальный этап конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018». Из 1053 заявившихся участников по итогам испытаний в финал прошли 120.



«Молодежный резерв Прикамья — 2018» — это открытый региональный конкурс, целью которого является выявление, развитие и поддержка молодых специалистов, обладающих личностно-профессиональными компетенциями, необходимыми и достаточными для замещения должностей руководителей и специалистов в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственных учреждениях Пермского края.



Финалисты конкурса присоединились к работе экспертных комиссий по разработке и реализации приоритетных проектов Концепции развития цифровой экономики Пермского края. Проекты разрабатываются по пяти основным направлениям: «Умный город», «Цифровизация производства», «Подготовка кадров для цифровой экономики», «Инфраструктура цифровой трансформации», «Информатизация госуправления».