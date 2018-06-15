Энергетики «Т Плюс» начинают реконструкцию теплосетей на улице Крисанова в Перми

15:24 | 18.06.2018

Всего на участке от ул. Ленина с переходом на ул. Петропавловскую будет обновлено более 220 метров тепломагистрали.



Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») и подрядных организаций приступают к реконструкции тепловой сети на ул. Крисанова (Дзержинский район города Перми). Здесь на участке от ул. Ленина с переходом через ул. Петропавловскую предстоит обновить тепломагистраль диаметром 500 мм, длиной 221 метр. Главная цель — надежное теплоснабжение жителей в осенне-зимнем периоде. Укладка новых теплопроводов проводится в рамках федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция».



В настоящее время на объекте по ул. Крисанова проведена подготовка места работ: расставлены ограждения, установлены информационные знаки для водителей и пешеходов, начинаются земляные работы. Помимо замены теплопроводов, здесь также будет восстановлено благоустройство — уложено новое асфальтовое покрытие, заасфальтированы тротуары, установлены бордюры.



Реконструкция теплосети на ул. Крисанова — очередной шаг в ходе подготовки к отопительному сезону 2018–2019, отмечает технический директор — главный инженер ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Вячеслав Ермаков. «Главная цель проводимых мероприятий — повышение надежности энергоснабжения потребителей. Это ключевой участок, от бесперебойной работы которого зависит подача тепла в квартиры пермяков — жителей центра города».



Всего в течение лета в Перми «Т Плюс» переложит более 8 км тепловых магистралей.