В Перми дополнительно отремонтируют 4 километра дороги на Новые Ляды

15:02 | 18.06.2018

На автомобильной дороге на пос. Новые Ляды будет дополнительно отремонтировано почти 4 км дорожной одежды. Этот объект включен в перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».



Заказчиком работ на выполнение работ по ремонту региональной автомобильной дороги общего пользования на Новые Ляды, участок км 0+790 – км 4+700 в Мотовилихинском районе г. Перми, является КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Чтобы выбрать подрядчика, заказчиком был объявлен аукцион. На аукцион поступило 4 заявки. По итогам рассмотрения победителем признано ООО СК «Стар». Стоимость работ более 35 млн руб.



В ходе ремонта предстоит выполнить следующий объем работ:



- выравнивающее фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия глубиной до 5 см;

- ликвидация ямочности и других неровностей методом устройства выравнивающего слоя;

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части с учетом съездов и заездных карманов;

- укрепление обочин асфальтогранулятом шириной до 1,5 м толщиной до 10 см, с планировкой, уплотнением и обеспечением нормативного поперечного уклона на всем протяжении ремонта.



Договор с подрядчиком планируется подписать 25 июня, после чего ООО «Стар» приступит к ремонту дороги. Срок окончания работ – сентябрь 2018 года.