Студенты и молодые специалисты Прикамья заняли призовые места на международной олимпиаде «IT-Планета»

14:49 | 18.06.2018

В Тюмени состоялся финал XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18». К участию в финальном этапе соревнований были приглашены более 350 выдающихся студентов и молодых специалистов в сфере ИКТ, которые в ходе отборочных испытаний показали лучшие результаты среди 20 000 участников. В числе финалистов — студенты и выпускники колледжей и вузов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.



Призовые места международной олимпиады заняли четверо представителей Пермского края. Ими стали Руслан Гайнанов, выпускник Пермского национального исследовательского политехнического университета, — в конкурсе «Администрирование Linux», Елизавета Дубровцева, Любовь Дубровцева и Михаил Менгалиев, учащиеся Чайковского государственного института физической культуры, — в конкурсе «Неограниченные возможности». Прикамцы заняли вторые места в своих конкурсах.



Отметим, в Прикамье оказывается системная поддержка молодых специалистов IT-направлений. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, информационные технологии могут быть использованы во всех сферах жизни и деятельности человека. Поэтому важно наращивать резерв и потенциал кадров для IT и смежных отраслей — так как спрос на них будет высоким еще очень длительное время, а спрос на пермских специалистов высок как среди федеральных компаний, так и среди международных.



По словам организаторов, финалисты решали практические задания, а также защищали ранее разработанные проекты по 16 конкурсам, объединенным по номинациям «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности». Помимо соревнований, участников ждала обширная образовательная программа, включающая в себя мастер-классы, лекции и деловые игры от представителей ведущих международных и российских компаний, а также досуговые мероприятия.



Сопровождающие от учебных заведений, представители местных органов власти и компаний — партнеров олимпиады в рамках финала приняли участие в работе круглого стола на тему «ИТ-образование: вызовы и перспективы».



Олимпиада «IT-Планета 2017/18» проводилась с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятие проходило при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы». Учредителями конкурсов и спонсорами соревнований выступили российские и международные лидеры ИТ-рынка — 1С, Huawei, Oracle, ГНУ/Линуксцентр и «СКБ Контур».



Напомним, в финал международной олимпиады вошли более 350 молодых IT-специалистов в возрасте не старше 25 лет. Среди них 1 выпускник и 5 студентов учебных заведений Пермского края.