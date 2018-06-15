В Перми участники благотворительного забега собрали более 650 тысяч рублей

14:12 | 18.06.2018

В Перми прошел третий благотворительный забег «На одном дыхании». По итогам мероприятия на помощь детям с тяжелыми заболеваниями и сиротам общими силами собрано 651 569 рублей. По словам организаторов, эта сумма в два раза больше, чем собранная в прошлом году.



В этом году в забеге приняли участие 933 человека. Самому маленькому спортсмену 2 года, а самому старшему — 64. После забегов на 2 и 10 километров был проведен шуточный забег на 400 метров. Спортсмены вышли на дистанцию в ярких костюмах: среди них был и трансформер, и единорог, и хоккеист.



Первых пришедших к финишу наградили кубками, остальные участники получили памятные медали и подарки. Но главный приз для каждого - это понимание своего вклада в судьбу других людей. Взносы за участие будут направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями (подопечным фонда «Берегиня») и на помощь сиротам - подопечным благотворительной организации «Солнечный круг».



«Я пробежал 2 километра. В призеры не попал, но это не главное. Важнее, что у меня очень радостное состояние, потому что я знаю, что помог детям. Мне понравилось просто бежать, вокруг были хорошие люди, а волонтеры подбадривали и еще сильнее поднимали настроение», — прокомментировал свое участие в забеге 18-летний Дмитрий Антоновец.



Как отметила директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева, 80% онкобольных детей в Пермском крае выздоравливают, очень часто это происходит благодаря помощи неравнодушных людей. «Мы не можем заранее знать, какому ребенку в ближайшее время может понадобиться помощь. Но когда настает такой момент, эти средства буквально спасают: можно срочно оплатить обследование или приобрести лекарство, не тратя времени на поиски денег», — добавила Татьяна Голубаева.



Организаторами благотворительного мероприятия выступили благотворительная организация «Солнечный круг», фонд «Берегиня» и Ассоциация спорта, красоты и здоровья Пермского края.