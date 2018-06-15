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12:26 | 18.06.2018
«Бизнес Пикник» собрал на одной площадке около 2500 человек
Участие в работе секции «Городское предпринимательство» принял губернатор Пермского края Максим Решетников. Подводя итоги обсуждения основных вопросов, глава Прикамья обозначил, что город — это система взаимосвязанных процессов, практически все в городе имеет экономический эффект. При этом Максим Решетников уточнил, что этот эффект не всегда прямой, потому что экономическая выгода от развития, например, общественных пространств дает толчок развитию бизнеса, способствует повышению комфорта жителей.
«Комфорт в городе создается в первую очередь малым и средним бизнесом. Мы понимаем, что именно бизнес создает мероприятия, открывает кафе, магазины — все это создает свою атмосферу городов. При этом мы видим прямую связь между развитием городов региона и развитием бизнеса. Именно поэтому мы готовы вкладывать в городскую среду, в планирование пространства. Потому что за счет этого создается среда для малого бизнеса», — подчеркнул губернатор.
По словам президента общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Александра Калинина, малый и средний бизнес всегда отличался своей креативностью. «Развитие городской среды — это огромный потенциал для того, чтобы наши территории стали лучше, чтобы молодежь находила себя здесь в бизнесе. Когда власть делает грамотные планировки, пространства, то малый бизнес заполняет, создает в них неповторимую атмосферу. И все это начинает генерировать новые смыслы, новые предпринимательские проекты. В конечном счете все это повышает качество жизни людей», — прокомментировал состоявшуюся секцию Александр Калинин.
Модератор секции, исполнительный директор ООО «Институт «Ленгипрогор», член совета некоммерческого партнерства «Национальная гильдия градостроителей» Юрий Перелыгин отметил, что развитие малого и среднего бизнеса в центре города возможно при условии сохранения исторической составляющей и гармоничном вплетении в нее настоящего и будущего.
Своим опытом работы в центре города поделились представители успешных компаний. Так, директор «Дома-пекарни Демидовых» Анна Суслова отметила важность сохранения зданий и объектов культурного наследия. Примером адаптации исторической части города под современные потребности города является кирпичный переулок.
По словам исполнительного директора ООО «СЛТ про» Наталии Савиной, малый и средний бизнес оказывает непосредственное влияние на городскую среду. «Малый и средний бизнес может создавать городскую среду. Мы, предприниматели, живем здесь, мы хотим, чтобы наш бизнес развивался именно здесь: от этого меняется и окружающая среда. В частности, появляется социальная стабильность, ведь именно такие компании создают немалое количество рабочих мест», — подытожила предпринимательница.
Одной из тем, которую озвучили в ходе дискуссии, стал недостаток площадок, на которых может развиваться малый и средний бизнес.
В работе секции также приняли участие организаторы, создатели Red market, Red fest Алиса Филичкина и Алена Кобылянская, основатель бренда MOLOTOV и пространства Parallel Иван Ермолин, директор «Дома-пекарни Демидовых» Анна Суслова, исполнительный директор Центрального парка развлечений им. М. Горького Андрей Артемьев, а также председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Модератором секции выступил исполнительный директор ООО «Институт «Ленгипрогор», член совета некоммерческого партнерства «Национальная гильдия градостроителей» Юрий Перелыгин (Санкт-Петербург).
© «Вечерние Ведомости»
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